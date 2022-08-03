МО РФ: Киев нарушает нормы международного права в отношении военнопленных

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украина не соблюдает нормы международного права по отношению к российским военнопленным, заявил в ходе брифинга для иностранных военных атташе замминистра обороны РФ Александр Фомин. Он подчеркнул, что многие бойцы из России в плену у Украины подвергаются физическому насилию, не получают медицинскую помощь, а также их плохо кормят, передает РИА Новости.

Обеспечивались недостаточным питанием или питанием неудовлетворительного качества 19% военнослужащих. Так, в месте содержания задержанных лиц, принадлежащем СБУ, в Киеве питание предоставлялось один раз в день (кусок хлеба, 50 граммов каши, стакан воды). При этом военнослужащие постоянно находились в масках, закрывающих глаза, — заявил Фомин.

По его словам, среди вернувшихся военнопленных был проведен опрос, в результате которого выяснилось, что избиениям подвергались 81% военнослужащих, к съемкам пропагандистских видео насильно привлекли 55%, 46% отказали в оказании медпомощи, а 79% не позволяли связаться с близкими.

Он добавил, что имели место и внесудебные расстрелы военнослужащих. Фомин также напомнил о распространенных в Сети видеороликах с пытками и издевательствами, которые загрузили сами инициаторы «чудовищных актов насилия над пленными военнослужащими ВС РФ, ДНР и ЛНР».

Замминистра обороны также сообщил, что украинские военные оказывали психологическое давление на родственников пленных военнослужащих, в том числе занимались вымогательством у них денег.

Фомин также сообщил, что Россия провела с Украиной 27 обменов пленными и телами погибших военнослужащих. Процедура проходила при участии Международного комитета Красного Креста.