«Миссия невыполнима»: Пушков оценил отказ Турции вводить санкции против РФ Пушков назвал невозможной экономическую изоляцию России после решения Турции по санкциям

Фото: Omar Marques/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Алексей Пушков назвал экономически невозможной изоляцию России в силу её мировой торговли. Так сенатор отреагировал на решение Анкары не вводить санкции против Москвы. В своём Telegram-канале он назвал Турцию «единственной страной западного альянса», которая не стала поддерживать политику изоляции России.

Миссия невыполнима, — резюмировал сенатор, добавив, что изолировать российскую экономику мешает не только Турция, о чём в последнее время часто пишут в западной прессе.

Оборот Турции с Россией составил $33 млрд, а оборот России с Китаем только за семь месяцев текущего года вырос почти до $98 млрд, что говорит само за себя.

Ранее агентство Bloomberg назвало Турцию причиной раскола Запада из-за игнорирования санкций против России. Анкара вместо введения ограничений против России и помощи в изоляции страны решила взять нейтралитет и поддерживать с Москвой торговые отношения в рамках «новой экономической модели».