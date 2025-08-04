В России выделят еще свыше 5 млрд рублей на инфраструктуру для электрокаров Мишустин: правительство направит 5,5 млрд рублей на станции для электромобилей

Правительство России направит дополнительные 5,5 млрд рублей на новые станции и хабы для электромобилей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями. По его словам, в ближайшие три года появится около двух тысяч новых станций, передает ТАСС.

Теперь в рамках профильного национального проекта направим дополнительно порядка 5,5 млрд рублей, чтобы в ближайшие три года было развернуто еще около двух тысяч новых станций, хабов для электромобилей. Соответствующее распоряжение уже подписано, — сообщил Мишустин.

Председатель правительства напомнил, что до этого на развитие инфраструктуры для электротранспорта уже выделили около 3,5 млрд рублей, а число станций и хабов для таких машин преодолело отметку в две тысячи. Он подчеркнул, что электромобили становятся все более популярными в России благодаря в том числе развивающейся инфраструктуре и удобству данного вида транспорта.

Ранее сообщалось, что в России с 1 марта следующего года новые автозаправочные станции обяжут устанавливать зарядки для электромобилей. Оборудование с мощностью постоянного тока не менее 44 кВт нужно будет предусматривать при строительстве новых АЗС.