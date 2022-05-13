Мишустин призвал продолжать борьбу с западными санкциями Мишустин: необходимо равновесие между мерами поддержки, ценовой стабильностью и бюджетным балансом России

Михаил Мишустин / Фото Russian State Duma Press Service/Global Look Press

Премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании по бюджетной политике призвал продолжать борьбу с антироссийскими санкциями, поскольку давление на экономику страны может усилится, передаёт РИА Новости. Расходы федерального бюджета в январе — апреле 2022 года по сравнению с прошлым годом увеличились почти на четверть, а Запад будет искать новые способы снизить доходы России, поэтому необходимо сохранять равновесие между мерами поддержки населению, ценовой стабильностью и финансовым балансом бюджета, пояснил глава кабмина.

Конечно, коллективный Запад будет искать новые возможности для давления на Россию и добиваться снижения наших доходов. Надо быть готовыми к любому развитию ситуации, прорабатывать решения, которые позволят нивелировать негатив, продолжая вести ответственную бюджетную политику, — заявил Мишустин.

По его словам, «плоды» такой бюджетной политики уже заметны — это и замедление инфляции, и поддержание спроса по ряду направлений за счёт удержания льготных ставок и снижения стоимости займов в целом. Мишустин подчеркнул, что продолжение такой политики заложит прочный «фундамент» для устойчивого развития экономики даже в условиях жёстких санкций.

Ранее стало известно, что резервный фонд России увеличился почти на полтора триллиона рублей. В основном это произошло за счёт резкого роста нефтегазовых поступлений. За счёт этих денег можно покрывать непредвиденные расходы и увеличить меры поддержки гражданам.