Мишустин анонсировал смягчение правил выплаты пособий многодетным семьям

Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму поправки, смягчающие правила получения единого пособия для многодетных семей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании. По его словам, которые приводит пресс-служба кабмина, речь идет о случаях незначительного превышения предельного уровня дохода. Правительство рассчитывает, что механизм заработает уже в этом году.

Внесли соответствующие поправки к законопроекту на рассмотрение в Государственной думе и рассчитываем, что они будут приняты депутатами оперативно и распространят свое действие с 1 января текущего года, — сказал он.

Ранее депутат Госдумы Каплан Панеш рассказал, что самые надежные и популярные льготы для многодетных семей — это федеральные налоговые вычеты и компенсации. К ним относятся стандартные вычеты по НДФЛ и льготы по налогу на имущество и землю, которые с 2026 года расширили. Также многодетные семьи получают ежемесячную компенсацию 30% расходов на ЖКУ.

До этого председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко заявил, что введение в России отцовского капитала будет стимулировать рождение третьих и последующих детей. По его словам, в многодетных семьях финансовое бремя часто ложится только на мужчину, поскольку около 40% матерей не работают.