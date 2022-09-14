Миронов заявил, что Сунгоркин жил и работал с комсомольским задором Глава «Справедливой России» Миронов заявил, что Сунгоркин жил и работал с подлинным комсомольским задором

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Миронов

Главред «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин жил и работал с «подлинным комсомольским задором», заявил NEWS.ru лидер «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Депутат Госдумы добавил, что руководитель издания запомнится выдающимся организатором и патриотом. Таким образом парламентарий прокомментировал сообщение о смерти Сунгоркина.

Я был знаком с Владимиром Сунгоркиным, не раз бывал в редакции «Комсомольской правды», на радио «КП». Наша фракция дружила с «комсомолкой». Для нас это огромная утрата. Эпоха Сунгоркина — а это четверть века — стала «КП» временем формирования вокруг газеты огромного успешно работающего медиахолдига.Сунгоркин был выдающимся организатором, прекрасным журналистом, патриотом и настоящим комсомольцем. Жил и работал с подлинным комсомольским задором, — подчеркнул Миронов.

Политик выразил «глубокие соболезнования семье Владимира Николаевича, сотрудникам „Комсомольской правды“, поклонникам газеты, всем, для кого слово „комсомолки“ было ориентиром».

Многое успел и еще очень многое мог бы сделать [Сунгоркин]. Но, увы... Очень горько, — заявил Миронов.

Сунгоркин скончался в Приморском крае в ходе экспедиции, целью которой был сбор материала для книги о первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве. Реакция на его смерть поступила мгновенно: одной из первых медиаперсон, прокомментировавших трагическое событие, стала главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян. По ее словам, Сунгоркин при жизни был веселым, жизнерадостным и ироничным, не стеснялся смеяться над собой.

Представитель МИД РФ Мария Захарова поделилась воспоминаниями о последней встрече с главредом «Комсомольской правды». Как отметила дипломат, в тот момент она была уверена, что видится с журналистом не в последний раз.

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев выразил соболезнования близким Владимира Сунгоркина. Он отметил, что ушедший из жизни был одним из самых выдающихся медиаменеджеров и журналистов современной России.