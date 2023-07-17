Минздрав России выступил за ограничение продажи препаратов для абортов

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Процесс перевода препаратов для прерывания беременности на количественный учет необходимо завершить в 2023 году, сообщает радио «Говорит Москва» со ссылкой на заявление главы Минздрава России Михаила Мурашко. По словам министра, ведомство поддерживает введение ограничений на продажу таких средств и считает, что их оборот в медицинских и фармацевтических организациях должен жестко контролироваться.

Второй блок вопросов касался демографических направлений, в частности, ограничения продажи препаратов для прерывания беременности. Мы поддерживаем и считаем, что в этом году процесс нужно завершить, — заявил Мурашко.

Депутат Законодательного собрания Пермского края Олег Постников ранее предложил платить женщинам деньги в обмен на отказ от аборта. При этом он подчеркнул, что уже после родов детей у таких граждан следует забирать. По мнению Постникова, женщин также нужно обеспечить выплатами, необходимыми для поддержания здоровья в санаториях.

В свою очередь председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской православной церкви священник Федор Лукьянов призвал ввести уголовное наказание за склонение или принуждение к аборту в клиниках. Кроме того, он заявил о необходимости увеличить штраф за незаконное проведение операций по прерыванию беременности.