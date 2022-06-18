Минздрав изменит схему оплаты труда медиков после замечания Путина Глава Минздрава Мурашко заявил, что в 2023 году изменится система оплаты труда медиков

Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства столицы

Министерство здравоохранения России подготовит изменения в системе оплаты труда медиков в рамках проекта федерального бюджета на 2023 год, заявил глава ведомства Михаил Мурашко. Такое заявление министр сделал после того, как президент России Владимир Путин рекомендовал обратить внимание на маленькие зарплаты медработников со стажем и посоветовал пересмотреть схему выплат, передает ТАСС.

В рамках работы над проектом федерального бюджета на 2023 год Минздравом будут подготовлены соответствующие предложения. Будем обсуждать их с профессиональным сообществом и заинтересованными ведомствами, — рассказал Мурашко.

По его словам, указ Путина об уровне зарплаты медиков в зависимости от средней по стране выполняется, но «структура оплаты труда медиков, работающих на ряде направлений оказания медпомощи, требует дополнительного внимания».

Ранее днем президент предложил продумать, каким образом можно модернизировать систему оплаты труда медицинских работников. В ходе церемонии открытия медцентров в регионах России Путин пообщался с сотрудницей фельдшерско-акушерского пункта, которая за 33-летний стаж работы получает 30 тысяч рублей. Глава государства посчитал такой уровень дохода недостаточным.

Путин также поздравил медиков с наступающим профессиональным праздником. Отдельно глава государства поблагодарил медиков, спасающих жизни военных, которые принимают участие в спецоперации на Украине.