Минюст признал нежелательной деятельность французской НПО Минюст признал нежелательной деятельность французской НПО Open Press

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Минюст России включил французскую компанию Open Press в список иностранных неправительственных организаций, деятельность которых нежелательна на территории РФ. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте ведомства. Также в реестр нежелательных НПО попали Международный научный центр имени Вудро Вильсона и украинские центр и фонд «Возрождение».

Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, включены следующие иностранные неправительственные организации: Международный научный центр имени Вудро Вильсона (Woodrow Wilson International Center for Scholars), США; «Свободная пресса» (Open Press), Французская Республика, — говорится в публикации.

Ранее Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность двух украинских неправительственных организаций — центра и фонда «Возрождение». Их работа признана угрожающей конституционному строю РФ и безопасности. На Украине эти организации признаны сектантскими.

Также Генпрокуратура признала нежелательной деятельность литовской неправительственной организации — аналитического центра «Риддл». В ведомстве считают, что работа данной организации угрожает основам конституционного строя и безопасности страны.