Генпрокуратура признала нежелательной деятельность двух украинских НПО

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность двух украинских неправительственных организаций (НПО): центра и фонда «Возрождение», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. В ГП указали, что работа данных НПО на территории РФ представляет угрозу для безопасности и конституционного строя страны. На Украине данные организации, которые основаны проповедником Владимиром Мунтяном, признаны сектантскими.

По результатам изучения поступивших материалов в Генпрокуратуре принято решение о признании нежелательной на территории России деятельности украинских неправительственных организаций «Всеукраiнський духовний центр „Вiдродження“ и Благодiйний фонд „Вiдродження“» Володимира Мунтяна, — отметили в Генпрокуратуре.

Согласно информации, распространенной в Сети, фонд Мунтяна занимается обеспечением продуктовыми пайками пенсионеров, а также ежемесячным снабжением медикаментами онкобольных детей. Однако на благотворительность уходит лишь малая часть средств, которые проповедник «выкачивает» из прихожан с помощью психологических методов влияния на людей. Секта Мунтяна имеет доход в размере нескольких миллионов гривен в месяц.

Экс-бухгалтер церкви «Возрождение» Лина Слободенюк в разговоре с украинским изданием «Новое время» утверждала, что Мунтян постоянно избивал членов своей команды и употреблял кокаин. Бывший директор церковного телеканала «Возрождение» Алина Радионова обвинила Мунтяна в изнасиловании и жестоком избиении. По ее словам, насилию также подвергались другие девушки в церкви.

Я, когда находилась в этой среде, стала жертвой всего того, что он делал с другими девушками. Он еще говорил: «Я буду это делать при твоем муже. А он ничего не сможет сделать», — заявила она.

Ранее Генеральная прокуратура РФ признала деятельность французской неправительственной организации Open Press нежелательной в России. В ведомстве сочли НПО представляющей угрозу основам конституционного строя и безопасности России.