В России признана нежелательной деятельность литовского центра «Риддл»

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В России признана нежелательной детельность литовской неправительственной организации — аналитического центра «Риддл», говорится в сообщении, опубликованном на сайте Генпрокуратуры РФ. В ведомстве считают, что работа данной организации угрожает основам конституционного строя и безопасности страны.

По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории России иностранной неправительственной организации Riddle (аналитический Центр «Риддл», Литовская Республика), — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения центра «Риддл» в перечень нежелательных организаций и обнародования.

Ранее Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность двух украинских неправительственных организаций — центра и фонда «Возрождение». Их работа признана угрожающей конституционному строю РФ и безопасности. На Украине эти организации признаны сектантскими.

В середине ноября в число нежелательных в России попала французская НПО Open Press. По данным СМИ, она принадлежит бизнесмену Михаил Ходорковскому.