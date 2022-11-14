Генпрокуратура признала деятельность НПО Open Press нежелательной в России

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Генеральная прокуратура РФ признала деятельность французской неправительственной организации Open Press нежелательной в России, сообщается в Telegram-канале надзорного органа. В ведомстве сочли НПО представляющим угрозу основам конституционного строя и безопасности России.

Принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной некоммерческой неправительственной организации Open Press (Французская Республика), — говорится в сообщении.

В ноябре 2021 года телеканал RT сообщал, что компания Open Press принадлежит бизнесмену Михаилу Ходорковскому. Бывшие сотрудники издания «Открытые медиа», объявившего о закрытии в начале августа прошлого года, также говорили, что Open Press — компания Ходорковского.

Ранее Минюст РФ внес в перечень нежелательных НПО немецкую Dekabristen e.V. («Декабристы»). На сайте организации указано, что ее сотрудники занимаются развитием гражданского общества в Восточной Европе, Центральной Азии, на Северном и Южном Кавказе. Она также оказывает поддержку журналистам, активистам и соцпроектам.