Минюст начнет публиковать персональные данные иноагентов с 1 декабря

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Минюст РФ с 1 декабря начнет публиковать персональные данные иностранных агентов, следует из постановления правительства на портале правовой информации. Согласно документу, в едином реестре будут указываться ИНН, СНИЛС, а также Ф. И. О. иноагентов. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В случае с юрлицами иноагентами будет публиковаться ИНН и основной государственный регистрационный номер (ОГРН). А при включении в реестр общественных объединений, функционирующих без юрлица, Минюст опубликует полное наименование, адрес, сайт компании, а также Ф. И. О. участников.

Ранее глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев сообщил, что Верховный суд и правительство РФ поддержали законопроект об уголовной ответственности за злостное нарушение законодательства об иноагентах. По его словам, правительство поддержало проект с некоторыми замечаниями, в то время как у Верховного суда он вопросов не вызвал.

До этого депутат Госдумы Евгений Федоров предложил изменить меру наказания для иноагентов за дискредитацию ВС РФ, не привлекая их к административной ответственности в случае первого нарушения и сосредоточившись на уголовной ответственности. По его мнению, под угрозой уголовного преследования иноагенты станут меньше писать о политике, вмешиваться и влиять на политические процессы в России.