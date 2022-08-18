Изменить меру наказания для иноагентов за дискредитацию Вооруженных сил России предложил депутат Госдумы Евгений Фёдоров, сообщает телеканал «360». По его мнению, под угрозой уголовной ответственности иноагенты станут меньше писать о политике, вмешиваться и влиять на политические процессы в России.
Раз они получают деньги из-за рубежа, работают на зарубежное государство, то пусть сидят, как говорится, дома или занимаются бизнесом, какой-то работой, но не лезут в политическую систему страны, то есть не агитируют других людей против нашего Отечества, — сказал Фёдоров.
В российском законодательстве уже есть две статьи за дискредитацию армии. За первое нарушение суд привлечет к административной ответственности, за повторное в течение года — к уголовной. Фёдоров предложил иноагентов сразу «сажать», «без предварительного предупреждения».
Депутат также заявил, что репрессии 1930-х годов были оправданны, поскольку «80–90% ключевых людей в СМИ и политике были шпионами».
Ранее Фёдоров предложил отменить постановление Госсовета СССР о признании независимости Литовcкой Республики. Как утвeрждал автор инициативы, постановление о признании независимости Литвы «является незаконным, поскольку принято некoнституционным органом и с нарушением требований статей Конституции ССCР».