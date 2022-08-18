В Госдуме предложили сажать в тюрьму иноагентов Депутат ГД Фёдоров предложил наказывать иноагентов за дискредитацию армии тюремными сроками вместо штрафов

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Изменить меру наказания для иноагентов за дискредитацию Вооруженных сил России предложил депутат Госдумы Евгений Фёдоров, сообщает телеканал «360». По его мнению, под угрозой уголовной ответственности иноагенты станут меньше писать о политике, вмешиваться и влиять на политические процессы в России.

Раз они получают деньги из-за рубежа, работают на зарубежное государство, то пусть сидят, как говорится, дома или занимаются бизнесом, какой-то работой, но не лезут в политическую систему страны, то есть не агитируют других людей против нашего Отечества, — сказал Фёдоров.

В российском законодательстве уже есть две статьи за дискредитацию армии. За первое нарушение суд привлечет к административной ответственности, за повторное в течение года — к уголовной. Фёдоров предложил иноагентов сразу «сажать», «без предварительного предупреждения».

Депутат также заявил, что репрессии 1930-х годов были оправданны, поскольку «80–90% ключевых людей в СМИ и политике были шпионами».

Ранее Фёдоров предложил отменить постановление Госсовета СССР о признании независимости Литовcкой Республики. Как утвeрждал автор инициативы, постановление о признании независимости Литвы «является незаконным, поскольку принято некoнституционным органом и с нарушением требований статей Конституции ССCР».