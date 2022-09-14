Верховный суд и кабмин России поддержали ужесточение закона об иноагентах Верховный суд и кабмин поддержали уголовную ответственность по закону об иноагентах

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Верховный суд и правительство РФ поддержали законопроект об уголовной ответственности за злостное нарушение законодательства об иноагентах, сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев. По его словам, которые приводит ТАСС, правительство поддержало проект с некоторыми замечаниями, в то время как у Верховного суда он вопросов не вызвал.

Мы получили отзывы по проекту об иноагентах, [речь про их] неисполнение обязательств и обязанностей. Верховный суд вообще без замечаний [поддержал], правительство поддерживает, но с учетом некоторых замечаний, — сказал Пискарев.

Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил изменить меру наказания для иноагентов за дискредитацию Вооруженных сил России, не привлекая их к административной ответственности в случае первого нарушения и сосредоточившись на уголовной ответственности. По его мнению, под угрозой уголовного преследования иноагенты станут меньше писать о политике, вмешиваться и влиять на политические процессы в России.