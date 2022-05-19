Минпросвещения нашло экстремизм в школьном учебнике по ОБЖ «Ведомости»: Минпросвещения изымет школьный учебник по ОБЖ из-за экстремистского содержания

Фото Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Министерство просвещения России после жалобы депутата Госдумы от КПРФ Ольги Алимовой изымет из федерального перечня школьных пособий учебник ОБЖ для 10–11-х классов авторства Светланы Ким и Владимира Горского. Такая участь ждёт пособие из-за неверного определения «левого экстремизма», сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники. Учебник вернётся на прилавки после того, как издательство «Просвещение» перепечатает его в соответствии с требованиями нового ФГОС.

По мнению Алимовой, неверная трактовка «левого экстремизма» относит коммунистические партии к экстремистским течениям. В учебнике «левый экстремизм» определяется как «пропаганда ценности коммунистических и социалистических режимов, ненависть к капиталистическому миропорядку — против богатства и богатых, уничтожение материальных объектов».

Помимо этой формулировки эксперты Минпросвещения обнаружили в пособии еще ряд недочётов, в числе которых некорректные ссылки на «стратегические документы» — в них не указаны реквизиты, а также «недостаточное раскрытие важных вопросов национальной безопасности».

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин назвал параграф «Меры государства по противодействию военным угрозам, экстремизму и терроризму» безграмотным, отметив, что в нём перемешаны понятия экстремизма и терроризма.

Доктор исторических наук, автор учебников по истории Александр Данилов, в свою очередь, подчеркнул, что подобные понятия должны быть чётко сформулированы без обобщения.

Ранее стало известно, что Минпросвещения добавит в российские учебники истории события, связанные с военной операцией на Украине. По словам главы ведомства Сергея Кравцова, вскоре школьники будут учить историю с первого класса.