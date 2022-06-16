Минпромторг заявил о поддержке спроса в автопроме на 21 млрд рублей Мантуров: на поддержку спроса в автопроме правительство направит почти 21 млрд рублей

Фото: MIT Russia/Global Look Press

Денис Мантуров

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что правительство выделит 20,7 млрд рублей на поддержку спроса в автомобильной промышленности. Почти половина суммы пойдет на возобновление программ по автокредитованию, отметил он по итогам совещания у главы государства по вопросам развития автопрома, сообщает ТАСС.

Что касается этого года, принято решение о выделении 20,7 млрд рублей на поддержку спроса. В первую очередь, это возобновление по автокредитованию — 10,2 млрд рублей, 4,9 млрд рублей — на льготный лизинг, 2,6 млрд рублей — на скидки по электрическому транспорту и 3,3 млрд рублей — на газомоторную технику, — рассказал Мантуров.

Министр пояснил, что «это то, что должно быть реализовано в ближайшее время». Задачей он назвал стимулирование рынка «именно той продукцией, которая беспрепятственно производится и может быть поставлена нашим потребителям». По его словам, поддержка важна для граждан в плане доступности кредитов, и для малого и среднего бизнеса, заинтересованного в лизинге.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности заявил: в 2022 году резко выросли цены на легковые автомобили, но сократились их продажи. Он призвал насытить рынок, обеспечив достаточное предложение для россиян.