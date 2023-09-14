Минпромторг закупит для чиновников бюджетный «лимузин» Минпромторг намерен закупить автомобили Lada Aura для чиновников в 2024 году

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Автомобиль Lada Aura на выставке в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум»

Минпромторг РФ планирует закупить и арендовать автомобили Lada Aura для нужд российских чиновников, производство этих моделей АвтоВАЗа будет запущено во втором полугодии 2024 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Ответственным подразделениям Минпромторга при планировании транспортного обслуживания поставлена задача учитывать возможности АвтоВАЗа по поставкам этих автомобилей, уточнили в министерстве.

Этот вопрос уже в работе — при планировании транспортного обслуживания (закупки или аренды автомобилей) на следующий год ответственным подразделениям Минпромторга уже поставлена задача в том числе учитывать возможности АвтоВАЗа по поставке автомобилей Lada Aura, — говорится в сообщении.

Автомобиль Lada Aura был официально представлен АвтоВАЗом в этом году в рамках Петербургского международного экономического форума. Модель создана на базе Lada Vesta и отличается увеличенным на 25 см салоном для пассажиров заднего ряда. Объем двигателя машины — 1,8 литра мощностью 122 л. с., есть автоматическая коробка передач.

Автомобиль оснащен передним приводом и способен разгоняться до 100 км/ч за 10,2 секунды. Максимальная скорость составляет 188 км/ч. Салон выполнен из натуральной кожи российского производства.

Ранее председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов высказал мнение, что чиновники могут найти лазейки, чтобы не пересаживаться на отечественные машины. По словам главы НАК, госслужащие по факту не имеют права обзаводиться иномарками через госзакупки, но обходят этот запрет, поскольку привыкли к роскоши и комфорту.