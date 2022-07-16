Минобороны заявило о планах ВСУ взорвать мост в Запорожской области Минобороны РФ: украинские националисты намерены взорвать мост в Запорожской области

Фото: Mihir Melwani/Keystone Press Agency/Global Look Press

Начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев заявил, что украинские националисты собрались подорвать мост в селе Полтавка Запорожской области. Произведенное ими минирование сооружения задумано с целью обвинить в неизбирательных ударах российскую армию, сообщает РИА Новости.

В Полтавке боевики заминировали автомобильный мост через реку Янчур, который они намерены взорвать и по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинском и западном медийном пространстве обвинить российские вооруженные силы в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры, — пояснил Мизинцев.

Он еще раз напомнил, что военные России, а также силы ДНР и ЛНР не наносят ударов по гражданским объектам. Союзные силы гуманно относятся к мирным жителям, оказывая им помощь, добавил генерал.

Ранее стало известно, что украинские военные начали минировать районы на границе с Белоруссией. Украинский генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что принимаются меры по минированию и установке заграждений на границе с Белоруссией. Он добавил, что будут приняты все необходимые меры для защиты от возможных нападений.