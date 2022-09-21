В ДНР отражена попытка контратаки 1-й бригады президента Украины Минобороны РФ: в ДНР отражена попытка контратаки 1-й бригады президента Украины

Фото: Министерство обороны РФ

Третий батальон первой бригады президента Украины Владимира Зеленского принял неудачную попытку контратаки в районе Павловки Донецкой Народной Республики, потеряв 60 человек личного состава, сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга. Он уточнил, что в результате провалившейся операции ВСУ также лишились четырех танков и восьми автомобилей.

В районе Павловки ДНР в результате огневого поражения 3-го батальона 1-й бригады президента Украины, предпринявшего неудачную попытку контратаки, потери противника составили более 60 человек убитыми и ранеными, четыре танка и восемь автомобилей, — гласит заявление.

Конашенков добавил, что ВКС России нанесли ракетный удар по пункту дислокации второго батальона 93-й механизированной бригады ВСУ в населенном пункте Артемовск ДНР, уничтожив более 75 украинских солдат и девять единиц бронетехники. Кроме того, под Херсоном в результате огневого поражения подразделений 28-й механизированной бригады ВСУ ликвидировано более 200 солдат ВСУ.

Представитель ведомства также рассказал о обстрелах Энергодара и Запорожской АЭС: так, согласно информации Минобороны, повреждена одна из труб системы технической воды Первой системы безопасности Пятого энергоблока и линии электропередач. Артиллерийские подразделения ВСУ были подавлены ответным огнем.

Ранее Минобороны показало работу экипажей штурмовиков Су-25 ВКС России по нанесению ракетных авиационных ударов по объектам и технике подразделений ВСУ. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот.