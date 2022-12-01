Курдюмовка перешла под контроль России Минобороны: ВС России установили контроль над Курдюмовкой в ДНР

Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

Российские войска в результате успешных наступательных действий установили контроль над населенным пунктом Курдюмовка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. Ранее военное ведомство сообщило о продвижении ВС России на Донецком направлении, в результате чего было взято под контроль село Андреевка.

В результате наступательных действий российских войск полностью освобожден от подразделений ВСУ населенный пункт Курдюмовка Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении.

30 ноября мэр Горловки Иван Приходько заявил, что населенный пункт Курдюмовка в Донецкой Народной Республике перешел под контроль России. Он подчеркнул, что это стратегически важное место, которое поможет обеспечить союзным силам полный контроль над трассой Горловка — Артемовск.

Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в свою очередь рассказал, что российские военные ликвидировали три пункта временной дислокации иностранных наемников под Славянском в ДНР. Он уточнил, что российские войска также нанесли удар по 85 вражеским артподразделениям. Кроме того, по его словам, под удар подпали члены личного состава и бронетехника ВСУ в 162 зонах проведения СВО.