ВС РФ поразили три пункта дислокации иностранных наемников ВСУ в ДНР

Фото: МО РФ

Российские военные ликвидировали три пункта временной дислокации иностранных наемников под Славянском в ДНР, сообщил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он уточнил, что российские войска также нанесли удар по 85 вражеским артподразделениям. Кроме того, по его словам, под удар попали члены личного состава и бронетехника ВСУ в 162 зонах проведения СВО.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение трем пунктам временной дислокации подразделений иностранных наемников в районе населенного пункта Славянск ДНР, а также 85 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 162 районах, — сообщил Конашенков.

Кроме того, представитель военного ведомства рассказал об успешном наступлении российских войск на Донецком направлении, в ходе которого был взят под контроль населенный пункт Андреевка. Во время наступательных операций ВС РФ уничтожили 40 солдат ВСУ, два танка и пять бронемашин.

В районах населенных пунктов Вольное Поле ДНР и Орехов Запорожской области уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ, — добавил Конашенков.

30 ноября мэр Горловки Иван Приходько сказал, что населенный пункт Курдюмовка в Донецкой Народной Республике перешел под контроль России. Он подчеркнул, что это стратегически важное место, которое поможет обеспечить союзным силам полный контроль над трассой Горловка — Артемовск.