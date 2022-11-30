Мэр Горловки сообщил о переходе под контроль России поселка Курдюмовка

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Иван Приходько

Населенный пункт Курдюмовка в Донецкой Народной Республике перешел под контроль России, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» мэр Горловки Иван Приходько. По его словам, это стратегически важное место, которое поможет обеспечить союзным силам полный контроль над трассой Горловка — Артемовск.

Пришла одна из самых главных новостей — сегодня с утра взята Курдюмовка, бои за которую продолжались более пяти суток. Это одно из знаковых мест, наряду с Кодемой, которую мы взяли еще два месяца назад, это те поселки, из которых очень мощно обстреливалась Горловка. <...> Во-вторых, это полный контроль над трассой Горловка — Артемовск, поэтому это стратегически важное место, — сказал Приходько.

По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, сейчас идет зачистка Курдюмовки, передает ТАСС. Он также добавил, что в Марьинке союзные силы ежедневно улучшают позиции и продвигаются внутрь города.

Ранее военный корреспондент Александр Симонов сообщал, что силы ЧВК «Вагнер» взяли населенный пункт Озаряновка, расположенный южнее Артемовска в ДНР. Он добавил, что бойцы ЧВК в скором времени приступят к штурму населенного пункта Курдюмовка. В Минобороны России не комментировали данную информацию.

До этого Пушилин заявил, что наступление российских войск вблизи Артемовска проходит успешно. По его словам, ситуация близка к оперативному окружению города. Пушилин также сообщил о продвижении ВС России и союзных войск по всей линии соприкосновения. Он добавил, что удары по украинским объектам «очень серьезно» влияют на ситуацию, обесточивают ремонтные базы и производственные цеха, лишают ВСУ связи и ухудшают логистику.

В то же время Пушилин подчеркнул, что ситуация на Бахмутском направлении остается сложной. Кроме того, ожесточенные бои ведутся на Угледарском направлении.