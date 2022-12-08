Минобороны установило надбавку в 60% по воинской должности мобилизованным

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Минобороны России установило надбавку в 60% по воинской должности гражданам, призванным по частичной мобилизации, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра обороны РФ Татьяну Шевцову. По ее словам, ведомство компенсировало все стимулирующие надбавки, которые нужно было заслужить в процессе срочной военной службы.

С учетом того, что отдельные виды выплат военнослужащим по контракту устанавливаются в зависимости от проведения испытаний, проверок в течение определенного периода службы, Министерством обороны России для всех мобилизованных была установлена надбавка в 60%, — пояснила Шевцова.

14 ноября Шевцова заявила, что выплаты за декабрь будут перечислены мобилизованным россиянам досрочно. Деньги переведут не в январе, а до 25-го числа последнего месяца в году. Уточняется, что исключение сделано для того, чтобы семьи мобилизованных не остались без денег перед новогодними праздниками.

Ранее сообщалось, что мобилизованным гражданам будут платить за успешное ведение боевых действий от 50 до 300 тысяч рублей. К ним относятся уничтожение техники Вооруженных сил Украины, а также ликвидация живой силы противника.