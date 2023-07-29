Минобороны подтвердило удар по пункту управления ВСУ в Днепропетровске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

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Вооруженные силы России 28 июля нанесли удар высокоточным оружием по пункту управления ВСУ в Днепропетровске, сообщили в Минобороны России. Назначенный объект был поражен, цель удара достигнута, подчеркнули в ведомстве.

Вечером 28 июля Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар высокоточным оружием по пункту управления ВСУ в городе Днепропетровск. Назначенный объект поражен. Цель удара достигнута, — говорится в сообщении.

Об ударе 28 июля по зданию СБУ в Днепре сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, здание повреждено в результате взрыва, на месте происшествия работают экстренные службы.

Telegram-канал «Военная хроника» ранее предположил, что для удара по зданию управления СБУ в Днепре применялись баллистические ракеты ОТРК «Искандер». По его данным, об этом говорят точность прилета и тот факт, что украинская противовоздушная оборона не может сбивать баллистические ракеты ВС РФ.

Ранее воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Сообщалось о взрывах в городе Староконстантинове в Хмельницкой области. В нем располагается военный аэродром.

Перед этим сообщалось, что ВКС РФ подняли в воздух 12 бомбардировщиков Ту-95МС для нанесения ударов по Украине. Также были зафиксированы пуски ракет из Каспийского моря.