Минобороны России сообщило о крупных потерях ВСУ под Авдеевкой Минобороны: после ударов ВКС у Авдеевки батальон 56-й бригады ВСУ утратил боеспособность

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Батальон 56-й бригады ВСУ после ударов ВКС России в районе Авдеевки понес большие потери и утратил боеспособность, сообщает представитель МО РФ Игорь Конашенков. В районе Посад-Покровское Николаевской области уничтожено около 60 боевиков 1-го батальона 28-й механизированной бригады ВСУ.

Противник несет значительные потери. В результате применения оперативно-тактической авиации ВКС России в районе Авдеевки 37-й батальон 56-й мотопехотной бригады ВСУ полностью утратил боеспособность. Потери личного состава превысили 60%. Командованием оперативно-тактической группы «Донецк» остатки батальона выведены в тыл для переформирования, — сказал представитель оборонного ведомства.

17 августа сообщалось об уничтожении большого числа украинских резервистов, вооружения и техники в Херсонской области. Кроме того, российские военные ликвидировали свыше 30 националистов под Славянском и еще более 40 националистов в районах Лозового, Белогорки и Белой Криницы Херсонской области.

В этот же день российские системы ПВО перехватили ракету «Точка-У» у Донецка и семь снарядов РСЗО «Ураган» в других районах Донбасса. Также были уничтожены четыре беспилотника в Херсоне, Харьковской области и ДНР, девять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов и девять девять пунктов управления ВСУ.