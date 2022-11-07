Минобороны России раскрыло потери морской пехоты в зоне СВО Минобороны опровергло заявление о больших потерях морпехов в зоне спецоперации

Минобороны России опровергло сообщение, распространившееся, предположительно, от имени морпехов из 155-й бригады ТОФ о «высоких бесполезных потерях в людях и технике» в зоне спецоперации. В военном ведомстве подчеркнули, что потери составляют менее 1% боевого состава и 7% ранеными, передает РИА Новости.

За счет грамотных действий командиров подразделений потери морпехов за данный период не превышают 1% боевого состава и 7% ранеными, значительная часть которых уже вернулись в строй, — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что подразделения, о которых идет речь, почти две недели ведут эффективные наступательные действия на Угледарском направлении против Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников. По данным Минобороны, продвижение в полосе ответственности бригады — до пяти километров в глубину оборонительных позиций противника.

Потери противника по линии боевого соприкосновения бригады в среднем составляют семь к одному, , уточнили в ведомстве. Также там добавили, что на отдельных участках потери киевской армии составляют девять к одному в людях и технике.

Глава Приморья Олег Кожемяко ранее поручил проверить появившиеся в соцсетях данные относительно потерь 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) в зоне проведения СВО. По его словам, обращение было направлено компетентным органам и в военную прокуратуру. Глава региона не исключил, что обнародованные сведениях о потерях могут быть вбросом со стороны Киева.