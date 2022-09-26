Минобороны России: ограничений на передвижение граждан не предусматривается

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В Министерстве обороны России сообщили, что ограничений на передвижение граждан не предусматривается. Отмечается, что свобода перемещений продолжает действовать, несмотря на частичную мобилизацию в стране.

В условиях проведения в Российской Федерации частичной мобилизации ограничений на передвижение граждан не предусматривается, — сообщили в Минобороны.

Незадолго до заявления военного ведомства Тюменский аэропорт Рощино первым в России ввел ограничения по выезду мужчин за границу из-за мобилизации. Чтобы улететь из страны, россияне из списков на частичную мобилизацию должны показать разрешение из военкомата. Без соответствующих документов их снимают с рейсов.

Издание The Bell со ссылкой на источники в авиаотрасли сообщило, что на пограничные переходы в аэропорты, в том числе в Москве, поступили списки подлежащих мобилизации. Уточнялось, что по ним уже начали проверять выезжающих мужчин призывного возраста — некоторым отказали во въезде.

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков предложил запретить выезд за пределы России россиянам, которые находятся в призывном возрасте. По словам политика, покидать пределы РФ следует разрешить по медицинским показаниям, а также тем, кто не годен к прохождению военной службы. В ответ на это сенатор Андрей Клишас предложил вместо нагнетания ситуации уделить внимание нарушениям, допущенным в ходе частичной мобилизации в России.