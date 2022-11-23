Минобороны России назвало фейком договоренность по Черному морю с НАТО

Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

В Минобороны России назвали фейком сообщения западных СМИ о недавнем разговоре начальника Генерального штаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова с председателем Военного комитета НАТО Робом Бауэром, заявив об этом в официальном Telegram-канале. Там уточнили, что никаких контактов с председателем военного комитета НАТО или другими представителями североатлантического альянса в последнее время не было.

Опубликованная информация о достижении некой «договоренности» с председателем Военного комитета НАТО Робом Бауэром по вопросам «безопасного движения судов в Черном море» является вымыслом от начала до конца, — подчеркивается в сообщении.

Ранее издание Euractiv со ссылкой на источник в Альянсе сообщило, что глава Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов и председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в ходе недавних контактов договорились соблюдать осторожность в Черном море «во избежание инцидентов». Речь, по данным издания, шла, в частности, о том, чтобы между кораблями РФ и НАТО сохранялось достаточное расстояние.

Источник издания отметил, что некоторые члены Альянса из Восточной Европы высказали сомнения относительно подобных контактов между военными, тогда как другие участники блока указали, что поддержание такого канала коммуникаций «входит в обязанности Бауэра».