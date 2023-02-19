Минобороны России: Киев готовит провокацию с радиоактивными веществами

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На Украину из Европы прибыли контейнеры, содержащие радиоактивные вещества, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, киевские власти планируют их использовать для осуществления провокации в преддверии 11-й чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН. В МО полагают, что это делается с целью обвинить ВС РФ в нанесении неизбирательных ударов по радиационно опасным объектам Украины, приведшим к утечке радиоактивных веществ и заражению местности.

Для реализации данной провокации с территории одного из европейских государств на Украину в обход таможенного досмотра доставлены несколько контейнеров с радиоактивными веществами, которые будут использованы для инсценирования локального заражения местности в районе одного из подконтрольных киевскому режиму радиационно опасных объектов, — сообщили в МО.

18 февраля глава российской администрации Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов рассказал, что Украина планирует совершить провокацию — представить убитых в результате украинских обстрелов мирных жителей за жертв Вооруженных сил России. Он добавил, что украинцы уже провели эксгумацию 27 тел погибших «под неизбирательными обстрелами ВСУ».

Он добавил, что украинскими средствами массовой пропаганды уже инициирована кампания по дискредитации ВС РФ. Глава администрации указал на то, что украинские военные «намеренно и целенаправленно убивала жителей Снигиревки».