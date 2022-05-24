Минобороны РФ: самолёты России и КНР не нарушали границы других стран Самолёты России и КНР провели совместное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Истребитель Су-30СМ / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Воздушно-космические силы России и Китая провели совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе длительностью около 13 часов. Как сообщается в Telegram-канале Минобороны России, патрулирование проходило в рамках плана военного сотрудничества на 2022 год и не было направлено против третьих стран.

В ходе выполнения задач самолёты обеих стран действовали строго в соответствии с положениями международного права. Нарушений воздушного пространства иностранных государств не допущено, — отмечается в сообщении.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что взаимодействие России и Китая в экономической сфере и сфере высоких технологий в ближайшее время будет набирать обороты из-за «позиции диктатора» у Запада. Он отметил, что благодаря этому сотрудничеству будут реализованы планы по экономическому росту Дальнего Востока и Восточной Сибири. Он добавил, что отношения двух стран можно охарактеризовать как стратегическое партнёрство и многоплановое взаимодействие.