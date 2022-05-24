Лавров объявил о сближении с Китаем

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Взаимодействие России и Китая в экономической сфере в ближайшее время будет набирать обороты из-за «позиции диктатора» Запада, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он отметил, что благодаря этому сотрудничеству будут реализованы планы по подъёму Дальнего Востока и Восточной Сибири. Дипломат также указал на взаимовыгодное сотрудничество в сфере высоких технологий, пишет ТАСС.

Когда Запад занимает позицию диктатора, наши экономические связи с Китаем будут расти ещё быстрее. Это помимо прямого дохода в государственный бюджет, даёт нам возможность реализовывать планы по подъёму Дальнего Востока и Восточной Сибири, — пояснил Лавров.

Он добавил, что отношения двух стран можно охарактеризовать как стратегическое партнёрство и многоплановое взаимодействие.

Посол Швеции в США Карин Олофсдоттер ранее заявила, что страна после возможного вступления в НАТО не станет представлять большую угрозу для России. Дипломат добавила, что решение вступить в Альянс не носит конфронтационный характер. По её словам, руководство страны таким образом «защищает безопасность Швеции». Она подчеркнула, что власти страны не планируют размещать иностранные войска на своей территории.