Швеция рассказала про свою роль в НАТО Посол Швеции в США Олофсдоттер рассказала про роль страны в НАТО

Фото Benoit Doppagne/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Посол Швеции в США Карин Олофсдоттер заявила, что страна после возможного вступления в НАТО не станет представлять большую угрозу для России. Дипломат добавила, что решение вступить в Альянс не носит конфронтационный характер. По её словам, руководство страны таким образом «защищает безопасность Швеции», пишет РИА Новости.

Это расширение НАТО и присоединение Швеции не носит конфронтационный характер в отношении России, однако мы видели, что она сделала, а потому защищаем нашу собственную безопасность, — рассказала Олофсдоттер.

Она подчеркнула, что власти страны не планируют размещать иностранные войска на своей территории.

Поездку делегатов Швеции и Финляндии в Турцию по вступлению в НАТО перенесли, ранее написало издание Milliyet. В данный момент обе стороны ожидают ответа из Анкары. Журналисты издания отметили, что на переговоры должна была прилететь финская и шведская делегации, однако в дело вмешался турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, который попросил «не утомляться» с поездкой переговорщиков из двух стран. После его заявления визит делегатов Финляндии и Швеции перенесли.