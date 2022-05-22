Переговоры Швеции и Финляндии с Турцией по вступлению в НАТО перенесли

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Поездку делегатов Швеции и Финляндии в Турцию по вступлению в НАТО перенесли, пишет Milliyet. В данный момент обе стороны ожидают ответа из Анкары. Журналисты издания отметили, что на переговоры должна была прилететь финская и шведская делегация. Однако в дело вмешался турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, который попросил «не утомляться» с поездкой переговорщиков из двух стран. После его заявления визит делегатов Финляндии и Швеции перенесли.

После его (Эрдогана — NEWS.ru) заявления были нажаты на тормоза. Две страны предложили направить делегацию на уровне заместителей министров. После переговоров президента Эрдогана с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон и президентом Финляндии Саули Ниинисте в субботу было заявлено, что на повестке дня может стоять ответ Турции на предложение, — сказано в сообщении.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция скажет нет членству Швеции и Финляндии и будет продолжать ту же линию. По его словам, у Турции есть полномочия заблокировать вступление в НАТО обеих названных стран, которые являются «очагом терроризма».

По мнению бывшего советника Госдепа США Дэвида Филлипса, Турция разрушила трансатлантический консенсус в попытке «наказать» Россию за спецоперацию на Украине. Анкара показала себя, как «ненадёжный и странный» союзник Вашингтона.