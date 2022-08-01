Минобороны России подтвердило выход первого сухогруза с зерном из Одессы

Фото: Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

Министерство обороны России подтвердило выход первого сухогруза с украинским зерном из Одессы. Судно с кукурузой идет под флагом Сьерра-Леоне в Стамбул через морской коридор по северо-западу Черного моря, отмечается в Telegram-канале ведомства. Прибытие зерна в турецкий порт планируется 2 августа.

1 августа около 09:20 мск судно «Разони» под флагом Сьерра-Леоне в рамках реализации «Инициативы по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины» вышло из порта Одессы, — говорится в сообщении.

1 августа стало известно, что судно с украинским зерном вышло из порта Одессы в 09:15 по местному времени. По данным турецкого Минобороны, сухогруз с 26 тысячами тонн кукурузы прибудет в Стамбул 2 августа, после чего его перенаправят в Ливан.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал новость об отправке первого судна с украинским зерном позитивной и выразил надежду, что подобный механизм будет работать эффективно и поможет протестировать выполнение стамбульских договоренностей.

22 июля Россия, Турция, ООН и Украина подписали так называемую продуктовую сделку. Документ предполагает снятие ограничений на вывоз сельскохозяйственной продукции из РФ, а также содействие в вывозе зерна с территории Украины.