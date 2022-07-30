Минобороны РФ опубликовало список погибших после удара ВСУ по СИЗО в ДНР

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Следственный изолятор в Еленовке, который подвергся обстрелу со стороны ВСУ

Министерство обороны России предоставило список украинских военнопленных, погибших в результате ракетного удара ВСУ по следственному изолятору в районе населенного пункта Еленовка Донецкой Народной Республики. Как уточнил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, в результате ракетного удара погибли 50 украинцев, еще 73 пострадавшим оказывается медпомощь.

По уточненным на утро 30 июля данным, в результате ракетного удара погибли 50 украинцев. Останки 48 военнопленных украинцев были обнаружены и извлечены из-под завалов помещений изолятора. Ещё двое украинских военнопленных от тяжелых ранений скончались в дороге при транспортировке в медицинское учреждение, — гласит заявление представителя Минобороны.

Конашенков подчеркнул, что политическую, уголовную и моральную ответственность за удар несет лично президенту Украины Владимир Зеленский и киевский режим при поддержке США.

В списке погибших значится 50 имен с указанием даты рождения. Самому молодому погибшему 19 лет, самому старшему — 62 года.

При этом штаб территориальной обороны ДНР накануне утверждал, что количество жертв составило 53 человека. Изначально замминистра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что в результате обстрела колонии в Еленовке погибли 40 украинских военнопленных.

Генштаб Вооруженных сил Украины отверг нанесение ракетного удара по тюрьме в Еленовке Донецкой Народной Республики. Согласно его утверждениям, Россия таким образом хочет обвинить Украину в совершении военных преступлений, а также скрыть якобы имевшие место пытки и расстрелы пленных.