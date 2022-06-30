Минобороны РФ рассказало, кто приказал обменять «азовцев» МО РФ: обмен военнослужащих на Украине был совершен по указанию Путина

Фото: Министерство обороны РФ

Минобороны России сообщило, что обмен пленных российских и украинских военнослужащих по формуле «144 на 144» был совершен 29 июня по указанию верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина. Общее число солдат ВСУ, захваченных или сдавшихся в плен, составляет более шести тысяч человек, говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Вчера, 29 июня, состоялся обмен 144 на 144 военнослужащих. Он был организован и проведен по прямому указанию верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации, поскольку жизни, здоровье, освобождение наших военнослужащих, бойцов Донецкой и Луганской народных республик, которые составляют большинство возвращенных, это самая главная задача, — отметили в министерстве.

В ведомстве добавили, что практически все освобожденные — раненые или тяжелораненые. Им оказывают необходимую медпомощь.

Ранее в Telegram-канале Главного управления разведки Минобороны Украины сообщили, что в результате обмена пленными с российской стороной Киев получил 95 бойцов с мариупольского комбината «Азовсталь», среди них 43 члена нацполка «Азов».

Обмен подтвердил глава ДНР Денис Пушилин, отметивший, что большую часть украинского обменного фонда составляют раненые рядовые, в том числе лица, находящиеся в тяжелом состоянии. Это первый официальный обмен между Киевом и Донецком.

Глава ДНР отметил, что основной задачей республики является спасение бойцов, принимавших участие в освободительной спецоперации. В плену по-прежнему находятся «очень ценные военнослужащие».