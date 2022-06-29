В Киеве заявили, что получили 43 «азовцев» в результате обмена пленными В Киеве сообщили об обмене пленными в формате «144 на 144»

Фото: Nazar Furyk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Telegram-канале Главного управления разведки Минобороны Украины заявили, что в результате обмена пленными с российской стороной Киев получил 95 бойцов с мариупольского комбината «Азовсталь», среди них 43 члена нацполка «Азов». Там отметили, что обмен прошел в формате «144 на 144».

Проведен очередной обмен пленными, благодаря которому домой вернулись 144 украинских защитника. Это был крупнейший обмен. Из 144 освобожденных — 95 бойцов с «Азовстали». Среди них — 43 военнослужащих полка «Азов», — говорится в сообщении.

Ранее в Госдуме заявляли, что обмен бойцов нацполка «Азов» невозможен.

28 июня глава СКР Александр Бастрыкин заявил, что со всеми украинскими пленными в будущем будут работать следственные группы. По словам Бастрыкина, сейчас в России порядка двух тысяч таких военнопленных бойцов. Глава СК подчеркнул, что с ними ведется подробная и обстоятельная работа.