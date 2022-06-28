Бастрыкин высказался о будущем украинских военнопленных Глава СК Бастрыкин: с украинскими военнопленными ведется обстоятельная работа

Фото: Министерство обороны РФ

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин высказался о том, какое будущее ожидает украинских военнопленных. Он заявил, что со всеми пленными в будущем будут работать следственные группы, передает «Фонтанка».

Думал, как их еще наказать, сейчас мы их кормим с ложечки и лечим. Во-первых, решили не отдавать их, согласовали, где положено. А то они думали «сдадимся и к семьям». Нет, в изоляторы временного содержания, в СИЗО, — сказал он.

По словам Бастрыкина, сейчас в России порядка двух тысяч таких военнопленных бойцов. Глава СК подчеркнул, что с ними ведется подробная и обстоятельная работа.

Накануне координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными Главного управления разведки украинского Минобороны сообщил об очередном обмене пленными с Россией. Процедура состоялась в формате 17 на 15.