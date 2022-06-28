Минобороны Украины сообщило о новом обмене военнопленными с Россией

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Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными Главного управления разведки украинского Минобороны сообщил об очередном обмене пленными с Россией. Процедура состоялась в формате «17 на 15».

Обмен состоялся на границе Херсонской и Николаевской областей. По данным ведомства, на Украину вернулись два офицера, 14 солдат и одно гражданское лицо. В сообщении также подчеркивается, что пятеро из них имеют тяжелые ранения.

Домой возвращаются 16 украинских военнослужащих, из которых два офицера и 14 солдат. Также освобожден один гражданский, — сообщили в ГУР.

Украинские СМИ со ссылкой на корреспондента, присутствовавшего при обмене, сообщили, что некоторые военные находились в плену около двух месяцев. Также отмечалось, что среди освобожденных есть десантники, пехотинцы и морпехи.

Киев, в свою очередь, передал России 15 человек. Никакой информации о звании и состоянии военных нет.

В начале июня Россия и Украина обменялись телами военных в Запорожской области в формате «160 на 160». Уточнялось, что РФ передала погибших на «Азовстали».