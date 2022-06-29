Пушилин объяснил обмен пленных бойцов украинских нацбатальонов Пушилин подтвердил обмен пленных бойцов украинских нацбатальонов

Фото: dan-news.info

Денис Пушилин

Глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале подтвердил обмен 144 бойцов украинских военных формирований, в том числе 43 боевиков «Азова». Он отметил, что большую часть украинского обменного фонда составляют раненые рядовые. Это первый официальный обмен между Киевом и Донецком, ранее сообщалось, что украинские власти отказывались от контактов с ДНР по вопросу пленных.

Ранее российские власти неоднократно заявляли, что украинские бойцы из нацбатальонов обмену не подлежат.

144 бойца Донецкой Народной Республики и Российской Федерации, попавших в плен к противнику, мы возвращаем домой. Мы передали Киеву столько же пленных из вооруженных формирований Украины, большинство из которых ранены. Несколько из них — рядовые националистических батальонов, их состояние плачевное: ранения тяжелые, с ампутацией конечностей и прочими осложнениями, — сообщил Пушилин.

Глава ДНР отметил, что основной задачей республики является спасение бойцов, принимавших участие в освободительной спецоперации. Пушилин добавил, что в плену по-прежнему находятся «очень ценные военнослужащие».

Среди освобожденных есть мобилизованные, которые при разных обстоятельствах попали в плен. Большинство из них ранены, и им необходима срочная квалифицированная медицинская помощь. Желаю им скорейшего выздоровления, — резюмировал глава ДНР.

Ранее в Киеве сообщили, что в результате этого обмена Украина получила 95 бойцов с мариупольского комбината «Азовсталь». Отмечалось, что среди них были 43 члена национального полка «Азов».