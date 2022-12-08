Минобороны разработало новые наставления по физподготовке для солдат

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В министерстве обороны России разработали новую систему физической подготовки военнослужащих, сообщает «Парламентская газета», ссылаясь на проект приказа. Согласно документу, солдатам придется практиковать бег на 60 метров с грузом 30 килограммов, передвижение по пересеченной местности и углубленно изучать рукопашный бой.

Одной из основных задач работы (над системой физподготовки - NEWS.ru) стало поддержание и совершенствование постоянной физической готовности военнослужащих к выполнению боевых и других задач в соответствии с их предназначением, а также увеличение количества военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, выполнивших уровень физической подготовленности, — говорится в проекте приказа.

От старых наставлений новые отличает большее количество упражнений, которые нужно уметь выполнять солдату. Так, кроме укола штыком они будут отрабатывать и рубящий удар штыком сбоку.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевого слаживания и подготовки подразделений ВДВ, в которых состоят мобилизованные. В ведомстве отметили, что бойцы прошли огневую, медицинскую и тактическую подготовку, а также освоили навыки управления бронетехникой и стрельбы из зенитно-артиллерийских установок, противотанковых комплексов и 82-мм минометов.