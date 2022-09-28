Минобороны показало видео ударов ВДВ по позициям ВСУ

Фото: Министерство обороны РФ

Минобороны России опубликовало в своем Telegram-канале видео ударов артиллерии ВДВ по позициям украинских войск в лесополосе. В результате были уничтожены живая сила и боевая техника противника.

В ведомстве пояснили, что подразделения ВСУ, укрывавшиеся в лесополосе, были обнаружены беспилотниками. После получения точных координат их расположения артиллерия ВДВ нанесла массированный удар. Кроме того, на позиции украинских военных сбрасывались гранаты с квадрокоптеров.

В результате огневого поражения уничтожена не только живая сила, но и две единицы техники, в том числе одна РСЗО «Град», — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны рассказало об ударе по пункту дислокации 81-й аэромобильной бригады ВСУ, который находился в населенном пункте Константиновка на территории ДНР. По данным ведомства, были уничтожены свыше 150 украинских военных. В Запорожье ВКС России уничтожили до 100 боевиков 9-го полка специального назначения «Гепард» Нацгвардии Украины. В ходе этой операции также были ликвидированы более 50 иностранных наемников.