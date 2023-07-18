Минобороны: Пентагон планировал поставить армию США на службу «Биг Фарме» Генерал-лейтенант Кириллов рассказал о планах США использовать армию для испытания лекарств

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Власти США планировали использовать армию для тестирования незарегистрированных препаратов на жителях третьих стран, заявил начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По его словам, которые приводит РИА Новости, Пентагон пытается продвигать интересы фармацевтических гигантов. Свое заявление Кириллов подкрепил документом, найденным на Украине. Он касается клинических испытаний лекарств.

Авторы документа, среди которых сотрудники Института инфекционных заболеваний Сухопутных войск США, планировали создать мобильное подразделение быстрого реагирования, предназначенное для испытания новых препаратов в местах дислокации американских вооруженных сил по всему миру, — рассказал генерал-лейтенант.

Начальник войск РХБЗ также подчеркнул, что Пентагон создал протоколы клинических испытаний на людях, а заявки планировалось отработать в Африке. Затем они должны были быть распространены на все филиалы NAMRU — лаборатории биомедицинских исследований ВМС США.

Генерал-лейтенант Игорь Кириллов ранее заявил, что Соединенные Штаты Америки могут задействовать фонд Гейтсов для выращивания переносчиков опасных инфекций. Клещи и комары необходимы для проведения исследований. Предполагается, что США обратятся к компании «Окситек», спонсируемой фондом.