Минобороны: фонд Гейтсов может помочь США в изучении переносчиков инфекций

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Соединенные Штаты Америки могут задействовать фонд Гейтсов для взращивания клещей и комаров, являющихся переносчиками опасных инфекций, заявил начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По его словам, власти страны могут обратиться к спонсируемой фондом компании «Окситек», передает РИА Новости.

Для массового получения переносчиков могут быть задействованы производственные мощности «двойного назначения», в частности биотехнологической компании «Окситек», финансируемой фондом Билла и Мелинды Гейтс, — заявил Кириллов.

Вместе с тем начальник войск РХБЗ напомнил, что жители США задают все больше вопросов правительству из-за функционирования американских биолабораторий на территории Украины. В частности с критикой военно-биологической деятельности выступил кандидат в президенты страны Роберт Кеннеди-младший, заявивший, что наработки по созданию биооружия были переданы Национальному институту здравоохранения в начале 70-х годов.

В соответствии с его (Кеннеди-младшего. — NEWS.ru) заявлением, бывший президент США Никсон в одностороннем порядке заявил о прекращении программы по созданию биологического оружия в 1969 году, однако имеющиеся наработки не были уничтожены, — объяснил он.

Госдепартамент США ранее опроверг сообщения СМИ Тайваня о планах по строительству лабораторий по разработке боевых вирусов на территории острова. Дипломатическое ведомство подчеркнуло, что страна выполняет свои обязательства в рамках Конвенции о биологическом оружии.