В США отвергли обвинения в разработках биологического оружия на Тайване Госдепартамент США опроверг данные о разработках биологического оружия на Тайване

Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press

Представитель американского Госдепартамента опроверг сообщения СМИ Тайваня о требовании Вашингтона к властям острова построить там лабораторию для разработки боевых вирусов и другого биооружия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное информационное агентство Тайваня. В своем заявлении американское дипведомство подчеркнуло, что США полностью выполняют свои обязательства по Конвенции о биологическим оружии«.

В этих сообщениях нет правды. <...> США полностью выполняют свои обязательства по Конвенции о биологическом оружии, не разрабатывают или не имеют таких видов оружия где бы то ни было, мы также не поддерживаем кого-либо в таких действиях, — говорится в послании Госдепа.

В понедельник, 10 июля, тайваньское издание «Ляньхэ синьвэньван» написало о том, что правительство США требовало от властей Тайваня создания биологической лаборатории для работы над боевыми вирусами и другим биологическим оружием. По информации источников издания, правительство острова провело две секретные встречи под кодовым названием «Конференция по Южно-Китайскому морю». Они прошли 23 июня 2022 года и 9 января 2023 года. Там, в частности, обсуждалась подготовка проекта по строительству лаборатории с высшим уровнем биозащиты BSL-4.

Министерство иностранных дел Тайваня опровергло эти сообщения. В ведомстве подчеркнули, что это не первый случай распространения недостоверной информации прессой.

В свою очередь в тайваньском Минобороны указали на то, что военные занимаются разработкой патогенов, токсинов и другого биооружия, не производят их и не хранят. При этом там подтвердили, что проект биолаборатории BSL-4 действительно прорабатывался, но целью ее создания является выявление опасных патогенов.