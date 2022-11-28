Минобороны опубликовало кадры работы РЛС «Зоопарк» в зоне спецоперации

Фото: МО РФ

Минобороны России опубликовало в Telegram-канале видео работы радиолокационного комплекса (РЛС) разведки и контроля стрельбы «Зоопарк» в зоне спецоперации. На кадрах продемонстрированы выход машин комплекса «Зоопарк» на позиции, развертывание и подготовка к работе, а также передача координат обнаруженных вражеских позиций.

РЛС «Зоопарк» предназначен для разведки артиллерийских позиций противника. Комплекс с высокой точностью рассчитывает траектории снарядов и ракет, а также осуществляет слежение за воздушным пространством.

Высокая производительность РЛС позволяет определить координаты всех огневых средств противника даже при массированном артиллерийском обстреле, дать распределенные целеуказания и уничтожить эти средства до покидания ими позиции стрельбы, — уточнили в военном ведомстве.

Ранее Министерство обороны России показало кадры работы зенитно-ракетных комплексов «Бук-М3» и «Бук-М2» в зоне военной операции на Украине. Как заявил командир батареи ЗРК, за последний месяц при помощи комплексов было сбито порядка 40 воздушных целей разного типа. По его словам, «Буки» помогли предотвратить жертвы среди мирного населения.