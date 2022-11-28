Минобороны показало видео работы ЗРК «Бук» в зоне СВО

Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

Министерство обороны России показало кадры работы зенитно-ракетных комплексов «Бук-М3» и «Бук-М2» в зоне военной операции на Украине, кадрами поделился телеканал «Звезда». Как утверждает командир батареи ЗРК, за последний месяц при помощи комплексов было сбито порядка 40 воздушных целей разного типа. По его словам, «Буки» помогли предотвратить жертвы среди мирного населения.

В ходе специальной военной операции личный состав батареи выполняет задачи по уничтожению воздушных целей. За последний месяц было сбито порядка 40 целей, таких как беспилотные летательные аппараты, баллистическая цель «Точка-У» и ракетные системы залпового огня HIMARS. Личный состав батареи награжден государственными наградами. Я лично награжден медалью Жукова, чем я горжусь, — сказал командир батареи ЗРК.

Ранее депутат Госдумы и генерал-лейтенант в отставке Андрей Гурулев рассказал, что в российской армии «приловчились» работать с ЗРК и отклонение от цели теперь составляет не более трех метров. По его словам, в зоне СВО используются не только «Герань-2», но и такие комплексы, как КА-101, С-300 и С-400, а также «Калибры» и «Искандеры». Парламентарий оценил работу Вооруженных сил России в ходе спецоперации как «крайне успешную».

Он считает, что «глушилки», которые Украина может получить от США, не смогут парализовать работу российских ЗРК, поскольку территория этой страны слишком велика, чтобы расположить там такие системы на каждом углу.