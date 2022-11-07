«Приловчились»: депутат о работе российских ЗРК в зоне СВО Депутат Гурулев рассказал о «крайне успешной» работе российских ЗРК в зоне СВО

В российской армии «приловчились» работать с ЗРК и отклонение от цели теперь составляет не более трех метров, рассказал в беседе с ИА SM.News депутат Госдумы и генерал-лейтенант в отставке Андрей Гурулев. По его словам, в зоне СВО используются не только «Герань-2», но и такие комплексы, как КА-101, С-300 и С-400, а также «Калибры» и «Искандеры». Парламентарий оценил работу вооруженных сил России в ходе спецоперации как «крайне успешную».

Работа ВС РФ проходит крайне успешно. Задействована в спецоперации не только «Герань-2», но и «Калибры», КА-101, «Искандеры», С-300 и С-400 по наземным целям бьют эффективно. Взаимодействовать с ЗРК приловчились, отклонение от цели составляет не более трех метров — то есть точно по своей сути, — пояснил Гурулев.

Он считает, что «глушилки», которые Украина может получить от США, не смогут парализовать работу российских ЗРК, поскольку территория этой страны слишком велика, чтобы расположить там такие системы на каждом углу.

Украина — это не Бельгия, где данные системы можно поставить на каждом углу. Украина — громадная страна, которую мы можем облететь так, как нам нужно. Какие-то отдельные объекты ими можно прикрыть, но это не гарантия, — добавил депутат.

В Минобороны РФ ранее сообщили, что в районе населенного пункта Новониколаевка Херсонской области ВС России уничтожили украинскую радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-300. В районе населенного пункта Белогорка также удалось ликвидировать ракетный комплекс «Бук-М1».