Минобороны объяснило разрушения в Киеве работой украинских ПВО

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Все разрушения, которые были зафиксированы в Киеве после массированного обстрела объектов энергетики Украины и систем военного управления страны, стали следствием падения ракет иностранных и украинских систем ПВО, заявил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. В ходе брифинга он указал, что данные противовоздушные комплексы размещены в жилых кварталах столицы Украины.

Особо подчеркну, ни одного удара по целям в черте города Киева не наносилось. Все объявленные киевским режимом разрушения в городе стали следствием падения ракет иностранных и украинских средств ПВО, размещенных в жилых кварталах украинской столицы, — сказал Конашенков.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в результате ударов по украинской столице пострадали 11 человек, после чего их госпитализировали. Градоначальник также отметил, что на Киев летела 31 ракета, системами ПВО была сбита 21 одна из них.

До этого сообщалось, что в Киеве и ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Кличко рассказал, что одна из выпущенных по украинской столице ракет попала в объект критической инфраструктуры. Он призвал горожан не покидать укрытий.